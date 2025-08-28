10 Jahre Hanseatic Help

„Klamotten sortieren ist keine Raketenwissenschaft“

· von Deborah Weber
War schon vor Vereinsgründung dabei: Projektkoordinatorin Corinna Walter. Foto: Dmitrij Leltschuk
Hinz&Kunzt Randnotizen

Alles startete als Kleiderkammerprojekt in Halle B6: Als im August 2015 Zehntausende Geflüchtete nach Deutschland kamen und Hamburg eine Notunterkunft in den Messehallen errichtete, war das die Geburtsstunde von Hanseatic Help.

Inzwischen versorgt die NGO mehr als 300 soziale Einrichtungen, organisiert internationale Hilfslieferungen – und feiert nun zehnjähriges Bestehen. Projektkoordinatorin Corinna Walter, 45, über den „Spirit 2015“ und die Superkraft des Ehrenamts.

Hinz&Kunzt: Wie kamen Sie zu Hanseatic Help?


