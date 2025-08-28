Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche:

Alles startete als Kleiderkammerprojekt in Halle B6: Als im August 2015 Zehntausende Geflüchtete nach Deutschland kamen und Hamburg eine Notunterkunft in den Messehallen errichtete, war das die Geburtsstunde von Hanseatic Help.

Inzwischen versorgt die NGO mehr als 300 soziale Einrichtungen, organisiert internationale Hilfslieferungen – und feiert nun zehnjähriges Bestehen. Projektkoordinatorin Corinna Walter, 45, über den „Spirit 2015“ und die Superkraft des Ehrenamts.

Hinz&Kunzt: Wie kamen Sie zu Hanseatic Help?