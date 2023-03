Jura-Professorin Pia Lange : Wie Grundrechte die Wohnung schützen

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche:

Kann man vor Gericht eine Wohnung vom Staat verlangen, wenn man selbst keine findet? Nein, sagt die Jura-Professorin Pia Annika Lange von der Uni Bremen und erklärt, wie das Recht zur Überwindung der Wohnungsnot beitragen könnte.

Pia Lange: Nein, er wurde nicht vergessen. Die Väter und wenigen Mütter des Grundgesetzes haben sich bewusst dagegen entschieden, soziale Grundrechte mit in die Verfassung aufzunehmen. Man wollte keine grundlegende Entscheidung für eine bestimmte Wirtschaftsordnung treffen. Außerdem ging man davon aus, dass bei solchen Rechten unklar wäre, wie sie umgesetzt werden sollen. Was soll das für eine Wohnung sein? Wer soll die Wohnung beschaffen, wer soll sie bezahlen?

Was macht eine Wohnung aus juristischer Sicht so besonders, dass Menschen ein Grundrecht darauf haben könnten?

Die Wohnung hat ganz viel mit Privatsphäre zu tun – und die wird über mehrere Grundrechte im Grundgesetz geschützt. Sie bietet mehr als ein Dach über dem Kopf, sondern ist ein Raum des Rückzugs. Wir haben ja auch das Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit, das quasi allen Bürger:innen zugesteht, zu tun und zu lassen, was sie möchten. Der Raum, in dem man das am ungestörtesten tun kann, ist die Wohnung. Sie ist der Ort des privaten Wirkens schlechthin.