Housing First in Hamburg : Der erste Schritt

„Housing First“ für Obdachlose gibt es nun auch in Hamburg. Während Jens bereits eingezogen ist, muss Doro noch auf eine Wohnung warten. Wie geht es den beiden?

Die erste Nacht hat Jens probegeschlafen. Hat den Rucksack genommen, Schlafsack und Isomatte und ist kurz vor Weihnachten mit der U-Bahn rausgefahren zu dem gelb geklinkerten Wohnblock in Hamm. Sein Mietvertrag gilt erst ab Januar. Doch der Vermieter, ein Hamburger Unternehmen, hat Jens ein vorzeitiges Geschenk gemacht: Der Obdachlose darf zehn Tage früher in die Wohnung einziehen. Also liegt Jens am Abend des 21. Dezember 2022 auf dem nackten Fußboden und spürt nach, wie sich eigene vier Wände anfühlen. „Das war ungewohnt. Die Stille war merkwürdig. Ich war so aufgeregt, dass ich nicht schlafen konnte.“

Sechs Wochen später, an einem Nachmittag Anfang Februar, empfängt der 61-Jährige den Hinz&Kunzt-Redakteur mit einem Lächeln und frisch gekochtem Kaffee. Er hat sich überreden lassen, dass der Besuch den Kuchen mitbringt. Jens bietet seinen Lieblingsstuhl an, einen weißen Korbsessel. Im Hintergrund läuft der Fernseher. Es gehe ihm gut, sagt er: „Ich kann auf Toilette gehen, ohne dafür zu bezahlen. Ich muss keine Dusche suchen. Und ich kann mir regelmäßig warmes Essen kochen – auf Platte bekommst du ja nur Brot oder Brötchen.“

Der Bürgergeldempfänger ist so etwas wie ein Pionier: Er ist der erste Obdachlose in Hamburg, der mithilfe eines neuen Modellprojekts in eigene vier Wände gezogen ist. Die Idee von „Housing First“ klingt so einfach wie überzeugend: Menschen, die auf der Straße leben, brauchen erst mal eine Wohnung, um sich dort in Ruhe um weitere Probleme kümmern zu können – und keine behelfsmäßige Unterkunft wie bislang üblich. Der Hilfeansatz wurde inzwischen weltweit mit Erfolg erprobt (siehe Infokasten). Trotzdem hat sich der rot-grüne Senat nur zu einem Mini-Modellversuch durchringen können: 30 Wohnungen in drei Jahren soll „Housing First Hamburg“ für Obdachlose akquirieren. Eine verschwindend kleine Zahl angesichts der mindestens 2000 Menschen, die auf den Straßen der Stadt schlafen.

„Hätten wir eine Warteliste aufgemacht, hätten wir ganz schnell 300 Bewerber gehabt“, sagt Florian Hohenstatt. Der 42-Jährige ist einer von drei Sozialarbeitenden, die die Glücklichen auswählen und dafür sorgen sollen, dass die Menschen ihre Wohnung nicht wieder verlieren. Um nicht unnötig für Frust zu sorgen, würden bei jeder Bewerbungsrunde nur wenige Obdachlose aufgenommen. Schließlich muss das Housing-First-Projekt die Wohnungen selbst auf dem engen Hamburger Markt finden. Dass der Senat die städtische Saga bislang nicht maßgeblich als Vermieterin eingebunden hat, macht die Sache nicht einfacher: Neun Monate nach dem Start des Modellprojekts sind erst sieben Obdachlose wie Jens in eine eigene Wohnung gezogen.