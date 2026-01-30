Wegen Dauerfrost

Winternotprogramm bleibt tagsüber geöffnet

· Aus Ausgabe 396 · von Jonas Fabricius-Füllner
Das Winternotprogramm in der Friesenstraße. Foto: Jonas Fabricius-Füllner.

Gute Wochenend-Aussichten für Hamburgs Obdachlose: Bis kommenden Mittwoch dürfen sie rund um die Uhr im Winternotprogramm verweilen.

Rund 700 Obdachlose nutzen seit dem Wintereinbruch im Januar das städtische Winternotprogramm – deutlich mehr als in den Vorjahren. “hinsichtlich der weiterhin winterlichen Temperaturen”, wie es in einer Behördeninfo heißt, dürfen diese Menschen bis einschließlich Mittwoch auch tagsüber in den Unterkünften bleiben. Dass der städtische Betreiber Fördern & Wohnen jetzt unabhängig von Wetterwarnungen eine Tagesöffnung anbietet, ist ein ungewöhnlicher Schritt, zu dem in den vergangenen Tagen die Oppositionsparteien und Sozialverbände die Stadt wiederholt aufgerufen hatten.

Bislang hatte der Betreiber kommuniziert, dass täglich „sehr früh morgens“ über verlängerte Öffnungszeiten für den jeweiligen Tag entschieden werde. Und nur bei Unwetter mit beispielsweise Schneefall von mehr als zehn Zentimetern sicherte der er verlässlich zu, niemanden im Laufe des Tages aus den Notunterkünften zu verweisen. Mit dem Ergebnis, dass im Januar – dem kältesten Januar in Hamburg seit 16 Jahren mit einem Monatsmittel im Frostbereich – bislang an neun Tagen die Unterkünfte rund um die Uhr offen blieben.

Eine neue parlamentarische Anfrage der CDU förderte jetzt allerdings auch...


Jetzt online kaufen und Hinz&Kunzt unterstützen!

Diese Ausgabe für 2,80 € online kaufen und lesen.

Dauerhafter Zugriff auf alle Artikel dieser Ausgabe.

Ausgewählte Texte vorlesen lassen.

Kleiner Kauf, riesige Wirkung: Mit dem Kauf unterstützen Sie auch ein soziales Projekt.

Ausgabe kaufen ➔ *

*

Die aktuellsten drei Ausgaben sind nur außerhalb unseres Verkaufsgebiets online erhältlich. Mehr Infos.

Abo abschließen ➔

Schon gekauft? Zum Login.

Verkaufsplatzkarte

An diesen Standorten können Sie unsere Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen antreffen:

Artikel aus der Ausgabe:
Ausgabe 396

Armes Amerika

Ausgabe: 396 - Februar 2026

Wohlstand für alle? Den Obdachlosen in den USA geht es seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump schlechter als je zuvor. Und: Etliche Menschen können dort trotz Vollzeitbeschäftigung keine Wohnung mieten. Außerdem: Satiriker Nico Semsrott erzählt im Interview, wie er die deutsche Demokratie retten will.

Ausgabe ansehen
Autor:in
Jonas Fabricius-Füllner
Jonas Fabricius-Füllner

Weitere Artikel zum Thema

Obdachlosigkeit