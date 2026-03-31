Veranstaltungen im April

Das Wunder von Hamburg

· Aus Ausgabe 398 · von Deborah Weber
Der Sonne zu nah? Der Elbtower wirkt wie ein Mahnmal des Gigantismus. Bild: Ulrike Koether

Eine Stadtführung zu Hamburgs Luftschlössern und Wolkenkuckucksheimen, ein Literaturkonzert und ein Forum für soziale Veränderungen: Hinz&Kunzt-Autorin Annabel Trautwein hat Tipps für den Monat April herausgesucht.

Performance

Hamburgs Schrott-Spots

Das dritthöchste Gebäude Deutschlands sollte er werden, ein Leuchtturm, ein Prestigeprojekt, ein Denkmal für Olaf Scholz’ Politik des großen Wurfs auch im Städtebau – doch seit nunmehr zweieinhalb Jahren pfeift der Wind durch Hamburgs prominenteste Bauruine. Klar, dass die Destination bei der Performance „Das Wunder von Hamburg“ nicht fehlen darf. Das Radioballett LIGNA lädt ein zur Sightseeing-Tour zu Luftschlössern und Wolkenkuckucksheimen der Hansestadt. Dabei hält der Touribus nicht nur am Elbtower – es gibt noch viel mehr zu entdecken, über das sich trefflich spotten lässt.

Kampnagel, Treffpunkt im Foyer, Jarrestr. 20, Mi, 8.4., 19.30 Uhr; Do, 9.4...


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Artikel aus der Ausgabe:
Ausgabe 398

Schätze aus der Mülltonne

Ausgabe: 398 - April 2026

Müll als Chance: Mit einem Pfandsammler durch Hamburg und zu Besuch in einem Second-Hand-Baumarkt. Außerdem: ein Camp gegen Obdachlosigkeit und Bodo Wartke im Interview über mehr als seinen Tiktok-Hit.

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Autor:in
Deborah Weber
Deborah Weber
Deborah Weber studierte Datenjournalismus in Leipzig und Florenz. Inzwischen arbeitet sie als freie Journalistin in Hamburg. Seit 2025 schreibt sie für Hinz&Kunzt.