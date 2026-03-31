Eine Stadtführung zu Hamburgs Luftschlössern und Wolkenkuckucksheimen, ein Literaturkonzert und ein Forum für soziale Veränderungen: Hinz&Kunzt-Autorin Annabel Trautwein hat Tipps für den Monat April herausgesucht.

Performance Hamburgs Schrott-Spots

Das dritthöchste Gebäude Deutschlands sollte er werden, ein Leuchtturm, ein Prestigeprojekt, ein Denkmal für Olaf Scholz’ Politik des großen Wurfs auch im Städtebau – doch seit nunmehr zweieinhalb Jahren pfeift der Wind durch Hamburgs prominenteste Bauruine. Klar, dass die Destination bei der Performance „Das Wunder von Hamburg“ nicht fehlen darf. Das Radioballett LIGNA lädt ein zur Sightseeing-Tour zu Luftschlössern und Wolkenkuckucksheimen der Hansestadt. Dabei hält der Touribus nicht nur am Elbtower – es gibt noch viel mehr zu entdecken, über das sich trefflich spotten lässt.

Kampnagel, Treffpunkt im Foyer, Jarrestr. 20, Mi, 8.4., 19.30 Uhr; Do, 9.4...