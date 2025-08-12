Ab Mittwoch wird es wieder heiß in Hamburg. Wie Hilfseinrichtungen reagieren und wie jede:r von uns Obdachlose unterstützen kann.

Der Deutsche Wetterdienst hat für Mittwoch eine Hitzewarnung für Hamburg herausgegeben. Auch in den kommenden Tagen soll es heiß bleiben.

Menschen sollten ausreichend trinken, direkte Sonne meiden und Körper und Wohnräume kühl halten, heißt es. Doch besonders für Obdachlose ist das eine große Herausforderung. Sie können sich nicht in kühle Wohnungen zurückziehen.

Obdachlose Menschen haben keinen direkten Zugang zu Trinkwasser und sind der Sonne ungeschützt ausgesetzt, warnt die Diakonie. Chronische Krankheiten und Herz-Kreislauf-Erkrankungen könnten sich bei Hitze verschlechtern. Auch die Wundheilung werde negativ beeinflusst.

Der städtische Unterkunftsbetreiber Fördern & Wohnen hat angekündigt, die Notübernachtungsstätte Pik As nicht erst um 17 Uhr zu öffnen und Obdachlose früher reinzulassen. Das Frauenzimmer ist für obdachlose Frauen ohnehin auch tagsüber offen. In allen Einrichtungen gebe es wetterunabhängig Sonnencreme und Getränke, so Fördern & Wohnen.

Der Mitternachtsbus der Diakonie verteilt auf seinen nächtlichen Touren Trinkwasser an bis zu 200 obdachlose Menschen. Das Team gibt auch Flyer aus, auf denen öffentliche Wasserspender verzeichnet sind.

Die Diakonie rät dazu, Menschen, die möglicherweise obdachlos sind, zu fragen, ob sie Hilfe benötigen und ihnen bei Bedarf Wasser zu kaufen. Bei Symptomen eines Hitzeschlags wie Zittern, kaltem Schweiß oder einem roten Gesicht solle der Rettungsdienst gerufen und Betroffenen bis zu dessen Eintreffen Luft zugefächert werden.