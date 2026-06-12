Das Absurdeste aus 400 Ausgaben Hinz&Kunzt – machen Sie das Quiz! Außerdem: Wie der „Freiheitsfonds“ 161 Menschen aus dem Gefängnis befreit.

Unsere aktuelle Ausgabe trägt die Nummer 400 – ein Jubiläum, das wir in der aktuellen Ausgabe nicht mit historischen Rückblicken, sondern mit einem Quiz feiern. In 400 Ausgaben stecken schließlich Unmengen an besonderen und kuriosen Geschichten. Wir möchten wissen, wie gut Sie beim Lesen aufgepasst haben – und was bei Ihnen hängen geblieben ist.

Hätten Sie zum Beispiel gewusst, über welchen besonders absurden Vorschlag zur Vertreibung von Obdachlosen wir in Ausgabe 45 von November 1996 berichtet haben? Oder wie lange der „internetsüchtige“ Michael, den wir im Februar 2001 porträtiert haben, täglich im Netz verbracht hat? Waren es 45 Minuten, 2 Stunden oder 5 Stunden?

Testen Sie Ihr Wissen – entweder im gedruckten Magazin oder auf unserer Homepage. Haben auch Sie eine besondere Erinnerung an Hinz&Kunzt? Dann teilen Sie sie doch mit uns und schreiben Sie sie uns an briefe@hinzundkunzt.de. Für die schönsten Geschichten gibt es sogar etwas zu gewinnen.

In der jüngeren Vergangenheit haben wir mehrfach darüber berichtet, wie die Initiative „Freiheitsfonds“ mit Spendengeldern Menschen aus dem Gefängnis freikauft, die dort wegen Fahrens ohne Fahrschein einsitzen. Die Aktivist:innen wollen erreichen, dass der Straftatbestand „Erschleichen von Leistungen“ gestrichen wird. Heute findet der sogenannte „Freedom Day“ in Hamburg statt, bei dem sie die Befreiung von 161 Menschen verkünden.

Der Anlass: Derzeit treffen sich die Justizminister:innen aller Bundesländer in unserer Stadt. Mein Kollege Jonas Fabricius-Füllner war am Vormittag beim Pressetermin in der Hafencity und berichtet darüber hier. Wie Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) am Nachmittag auf die Forderung reagiert, lesen Sie dann in der aktualisierten Meldung.

Was es bedeutet, in den Knast zu müssen, weil man sich ein Ticket nicht leisten kann, weiß unser Verkäufer Thomas aus eigener Erfahrung. Wir haben ihn seinerzeit im Gefängnis besucht. Den Text aus unserem Archiv können Sie hier lesen.