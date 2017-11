Reeperbahn : Obdachlose starben an Alkoholvergiftung

Sind #Arme selbst schuld an ihrer #Armut? Schüler fragen, Promis, Politiker und Wissenschaftler antworten in dem neuen #Kinderbuch von Illustratorin Jutta Bauer - erschienen im @carlsen_verlag. Buchpremiere ist am Montag, 13.11., um 18 Uhr im #Goldbekhaus. https://t.co/3lCFEo4zbD