Straßenkünstler

Der Pirat aus Harburg

· Aus Ausgabe 396 · von Maja Schirrle
Straßenkünstler Joshua zieht mit seinem Miniatur Marionettentheater durch Fußgängerzonen. Foto: Miguel Ferraz
Straßenkünstler Joshua zieht mit seinem Miniatur Marionettentheater durch Fußgängerzonen. Foto: Miguel Ferraz
Straßenkünstler Joshua zieht mit seinem Miniatur Marionettentheater durch Fußgängerzonen. Foto: Miguel Ferraz

Joshua ist Straßenkünstler und reist mit seinem "vegetarischen Theater" durch Norddeutschland. Er blickt auf ein bewegtes Leben zurück – und schmiedet Pläne für die Zukunft.

Eine Fußgängerzone in Hamburg-Harburg. Leuchtreklame und Sonderangebote. Menschen betreten Geschäfte, kommen tütenbehangen heraus. So weit, so normal. Wäre da nicht der Mann im roten Mantel. Er trägt Ringe, Lederstiefel und aus der Innentasche seines offenen Mantels blitzt der Griff eines Revolvers. Von seinem Hut grinsen zwei Totenköpfe. Neben ihm sein halb blinder Mops, vor ihm ein Leierkasten. Der Name des Mannes ist Joshua.

Wenn man über Joshua schreiben möchte, muss man sich an zwei Bedingungen halten. Erstens: Sein Mops-Mischling soll im Artikel bei vollem Namen genannt werden. Der lautet Fürst Fridtjof von Frühstück. Zweitens: Dass Joshua als Jugendlicher von zu Hause abgehauen ist, darf geschrieben werden – aber der Grund gehe keinen was an. Da die Bedingungen nun geklärt sind, kann der Text beginnen. Aus dem Leben eines Straßenkünstlers.

Joshua kaufte drei Schiffe, verkaufte eines, verschenkte das zweite, im dr...


Jetzt online kaufen und Hinz&Kunzt unterstützen!

Diese Ausgabe für 2,80 € online kaufen und lesen.

Dauerhafter Zugriff auf alle Artikel dieser Ausgabe.

Ausgewählte Texte vorlesen lassen.

Kleiner Kauf, riesige Wirkung: Mit dem Kauf unterstützen Sie auch ein soziales Projekt.

Ausgabe kaufen ➔ *

*

Die aktuellsten drei Ausgaben sind nur außerhalb unseres Verkaufsgebiets online erhältlich. Mehr Infos.

Abo abschließen ➔

Schon gekauft? Zum Login.

Verkaufsplatzkarte

An diesen Standorten können Sie unsere Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen antreffen:

Artikel aus der Ausgabe:
Ausgabe 396

Armes Amerika

Ausgabe: 396 - Februar 2026

Wohlstand für alle? Den Obdachlosen in den USA geht es seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump schlechter als je zuvor. Und: Etliche Menschen können dort trotz Vollzeitbeschäftigung keine Wohnung mieten. Außerdem: Satiriker Nico Semsrott erzählt im Interview, wie er die deutsche Demokratie retten will.

Ausgabe ansehen
Autor:in
Allgemeiner Avatar
Maja Schirrle
Jahrgang 1999. Schreibt über Außenseiter und Unterschätzte.

Weitere Artikel zum Thema

Harburg, Straßenkunst