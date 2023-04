Stiftung vermittelt Wohnungen : Wie geht Wohnen?

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

153 Wohnungslose haben vergangenes Jahr durch die private Stiftung „To Huus“ ein Zuhause gefunden. Auch nach dem Einzug werden die Menschen eng begleitet.

Zuhause, daheim, heimisch: All das bedeutet To Huus auf Plattdeutsch. Karina Korth und ihr kleines Team geben mit ihrer privaten Stiftung Menschen, die ihre Wohnung verloren haben, wieder ein Zuhause. 153 waren es 2022. Und das, obwohl To Huus nur in Bergedorf und Wandsbek aktiv ist.

Die Stiftung knüpft an ein Projekt des Vereins „Bergedorfer für Völkerverständigung“ an, das Geflüchtete mit Wohnraum versorgte. Da sich der Verein auflöste, musste dringend Ersatz her. Personelle Konstante: Karina Korth. Die 63-Jährige ist eigentlich im Ruhestand, sagt aber: „Wir haben die Stiftung gegründet, um dieses wirklich gut funktionierende Vermittlungs­projekt weiterzuführen.“

Vor allem Geflüchtete kommen zu ihr. Zusammen mit der privaten Initiative „Bergedorfer Engel“ konnte aber auch schon Obdachlosen geholfen werden: „Einem jungen Mann, der am Hauptbahnhof auf der Straße lebte, haben wir eine schöne Wohnung in Lohbrügge vermittelt“, so Korth. To Huus arbeitet eng mit der städtischen Saga und zwei Bergedorfer Wohnungsbaugesellschaften zusammen, ebenso mit den Fachstellen für Wohnungsnotfälle. Die sind zuständig für die Unterbringung von Menschen, denen Wohnungsverlust droht oder die obdachlos geworden sind. Aktuell warten rund 45.000 Menschen (50 Prozent mehr als 2021) in öffentlichen Unterkünften wie Containerdörfern auf eine dauerhafte Bleibe – im Schnitt 4,2 Jahre lang.