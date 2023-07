Satirikerin Ella Carina Werner : Witze machen über Menopause und Menstruations-Apps

Die Satirikerin Ella Carina Werner macht sich über die Menopause, Geburtserlebnisse und masturbierende Kraken lustig – aber bitte nennen Sie es nicht Frauenhumor!

Ich habe das Gefühl, darüber wollen vor allem Männer sprechen. Man möchte Übersichtlichkeit, deshalb ja auch diese ständige Binarität zwischen Männern und Frauen. Wenn man sich dann aber anguckt, was Frauenhumor sein soll, dann ist das meistens der nicht so lustige, ruhigere Humor: softer, selbstironisch, nicht so nach außen zielend. Da wird aber meist auch nicht so schallend gelacht.