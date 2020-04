Toter in Rothenburgsort : Polizei sucht Zeugen für Totschlag an Obdachlosem

Am Ostersamstag entdeckte ein Passant die Leiche eines Wohnungslosen. Auf der Suche nach der Täter*in wenden sich Polizei und Staatsanwaltschaft erneut an die Öffentlichkeit.

Weil bislang kein*e Tatverdächtige*r ausgemacht werden konnte hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 2000 Euro für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung der Täter*in führen, ausgesetzt. Außerdem wurden im Umkreis des Tatorts Flugblätter aufgehängt. Am Ostersamstag hatte ein Zeuge die Leiche des 45-Jährigen Mariusz K. in einer Grünanlage am Billeufer unweit der Elbbrücken entdeckt. Der Mann wies im Oberkörper Stichverletzungen auf, die Polizei geht davon aus, dass er zwischen dem 07. und 11. April getötet wurde.

Der Tote kam zuletzt im Winternotprogramm in der Friesenstraße, unweit des Fundortes unter. Er trug zum Zeitpunkt des Auffindens eine blaue Steppjacke, ein helles T-Shirt und war mit einer blauen Hose bekleidet. Zudem trug der Mann Flip-Flops. Die Polizei hat Bilder vom Opfer und seiner Kleidung veröffentlicht. Wer auffällige Beobachtungen im Bereich der Amsinckstraße/Billhorner Brückenstraße gemacht hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 040-4286 56789 zu melden.