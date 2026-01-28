Philip Montgomery

Der Tatort-Fotograf

· Aus Ausgabe 396 · von Detlev Brockes
Als 2014 der Prozess gegen den weißen Polizisten, der den unbewaffneten Schwarzen Teenageer Michael Brown erschoss, eingestellt wird, kommt es in Ferguson, Missouri zu nächtlichen Protesten. Eine Familie beobachtet am nächsten Morgen die Polizeipatroullien. Foto: Philip Montgomery
Philip Montgomery dokumentiert die gesellschaftlichen Krisen in den USA. Seine zeitlosen Schwarz-Weiß-Bilder sind derzeit in den Hamburger Deichtorhallen zu sehen.

Am Anfang war die Langeweile. Philip Montgomery, Jahrgang 1988, wächst als Einzelkind in einem kleinen Ort im kalifornischen Nirgendwo auf. Die Eltern, einfache Leute, unterstützen ihren Sohn. Aber kulturelle, künstlerische, kreative Anregungen? Können sie ihm nicht geben. Das habe ihn geradezu gezwungen, loszuziehen und sich woanders umzusehen, sagt Montgomery.

Er fotografiert während der Highschool-Zeit für Zeitungen, lernt in New York Fotojournalismus, dokumentiert für das Wall Street Journal das Leben in der Stadt. Dann geht es schnell und steil aufwärts mit der Karriere: Aufträge von New York Times, Vanity Fair, auch vom deutschen Zeit-Magazin. 2018 erstmals der World Press Photo Award – für seine Bilderserie über den weit verbreiteten Missbrauch von Opioiden in den USA. Und nun in Hamburg die erste große Einzelausstellung: 113 Werke, auch bisher unveröffentlichte, aus den vergangenen zehn Jahren sind im „Phoxxi“ an den Deichtorhallen zu sehen.

Artikel aus der Ausgabe:
Ausgabe 396

Armes Amerika

Ausgabe: 396 - Februar 2026

Wohlstand für alle? Den Obdachlosen in den USA geht es seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump schlechter als je zuvor. Und: Etliche Menschen können dort trotz Vollzeitbeschäftigung keine Wohnung mieten. Außerdem: Satiriker Nico Semsrott erzählt im Interview, wie er die deutsche Demokratie retten will.

Ausgabe ansehen
