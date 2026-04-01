Erneut ist ein Obdachloser in Hamburg gestorben. Der 47-Jährige wurde am Montag in einer Kleingartensiedlung in Billwerder leblos aufgefunden.

Nach Angaben der Polizei entdeckten andere Wohnungslose den leblosen Körper des Obdachlosen am Montagmittag vor einer leer stehenden Gartenlaube in einem Kleingartenverein in Billwerder. Sie trugen den 47-Jährigen Richtung S-Bahnhof Mittlerer Landweg, wo Passantinnen und Passanten Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiteten und einen Rettungswagen riefen. Doch die Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

In diesem Jahr sind damit mindestens sieben Obdachlose auf Hamburgs Straß...