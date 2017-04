Vertreibung aus der Innenstadt : Obdachlose müssen Zelte räumen

Der Bezirk Mitte vertreibt Obdachlose aus der Innenstadt. Eine Gruppe, die am Alsterfleet unter der Willy-Brandt-Straße lebte, muss bis Mittwoch Morgen ihr Lager räumen. Ansonsten droht der Bezirk mit einer Räumung.

Anzeige



Mit Blick auf den Alsterfleet und geschützt vor Regen lebten fünf Obdachlose seit bald zwei Jahren unter der Willy-Brandt-Straße. Die Zelte vor Nässe gesichert auf Holzpaletten, sogar ein Regal hatten sich die Gruppe aufgebaut. Abfall sammeln sie in großen Müllsäcken. Es herrscht Ordnung und Sauberkeit, wie man es sonst fast nur von Hamburgs bekanntester Obdachlosen-„Platte“ unter der Kennedybrücke kennt. Doch damit ist jetzt Schluss.

Das Bezirksamt hat die Obdachlosen aufgefordert, ihre „Platte“ in der Nähe des Steigenberger Hotels bis Mittwoch 10 Uhr zu räumen. Im Gegensatz zur Kennedybrücke gäbe es keine langjährige Duldung. Sollten die Obdachlosen dieser Aufforderung nicht Folge leisten, droht das Amt mit Hilfe der Polizei die Maßnahme durchzusetzen.

Vertreibung aus der Innenstadt Peter muss packen Nach zwei Jahren am Hamburger Alsterfleet muss der Obdachlose Peter (53) seine Platte räumen. Das Bezirksamt Mitte sagt, Anlieger hätten sich beschwert.

„Da gehe ich lieber freiwillig“, sagt Mike. „Ich will keinen Ärger.“ Seit einigen Monaten lebt der Obdachlose unter der Brücke am Alsterfleet. Er habe bereits eine neue Fläche am Stadtrand gefunden. Dort will er mit zwei weiteren Mitgliedern aus der Gruppe künftig sein Lager aufschlagen.

„Hier schläft aber auch eine Frau, die hatte gerade Operationen an beiden Beinen“, sagt Mike. „Die kann gar nicht wo anders hingehen.“ Mike geht deswegen davon aus, dass die Polizei tatsächlich am Mittwoch die zwei verbliebenen Mitglieder der Gruppe räumen wird.

Dass der Bezirk plötzlich durchgreift, überrascht. Als Begründung gibt die Pressestelle an, dass Beschwerden der Anlieger vorlägen. Mike hat bezweifelt die Argumentation. „Wir hatten hier nie Probleme“, sagt der Obdachlose. Gleich in der Nähe hätten sie sogar die Toiletten einer Tankstelle nutzen dürfen. Außerdem hätten sie immer für Ordnung gesorgt.