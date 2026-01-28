Der Hamburger Comedian Nico Semsrott will ein Verbotsverfahren gegen die AfD anstoßen. Seine „PRÜF“-Demos betrachtet er schon als Erfolg, weil immer mehr Bundesländer sich seiner Forderung anschließen – auch Hamburg.

Hinz&Kunzt: Wieso braucht Deutschland einen Satiriker, um die Demokratie zu retten?

Nico Semsrott: Wir brauchen als Gesellschaft Experimente. Man kann juristisch in einem ordentlichen Verfahren mit Beweisen prüfen, ob eine rechtsextreme Partei die Demokratie abschaffen will oder nicht – das muss passieren. Wir müssen unbedingt andere Dinge ausprobieren, um das zu erreichen, weil die demokratische Mehrheit seit zehn Jahren die gleichen Werkzeuge nutzt und damit nicht weiterkommt.

Ihr neues Werkzeug ist Spaß: Sie haben bei „PRÜF“ Weihnachtslieder m...