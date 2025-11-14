In diesem Jahr sind auf Hamburgs Straßen bereits mindestens 17 Obdachlose gestorben. Anfang November traf es einen Mann im Stadtteil Rissen.

Die traurigen Nachrichten auf Hamburgs Straßen reißen nicht ab: Am 3. November fand ein Obdachloser auf einem Parkdeck in Rissen einen Freund von der Straße an dessen Schlafplatz leblos auf. Er rief die Rettungskräfte, die nach Angaben der Hamburger Polizei den Tod des 59-Jährigen feststellten. Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen demnach nicht vor.

Es ist der erste Todesfall auf der Straße seit Öffnung des städtischen Winternotprogramms für Obdachlose Anfang November. Drei weitere Todesfälle in vorangegangenen Monaten fördert eine Hinz&Kunzt-Anfrage bei der Polizei zutage.

Behörden führen keine Statistik über gestorbene Obdachlose

So starb ein 51-jähriger Obdachloser am 7. Oktober unweit der Trabrennbahn Farmsen, ein 61-Jähriger wurde bereits am 7. September bei der Horner Trabrennbahn tot aufgefunden. Noch weiter zurück liegt ein Todesfall am 29. Juli: Mitarbeiter des Michels stellten morgens fest, dass ein 57-jähriger Mann auf seinem Schlafplatz neben der Kirche verstorben war.

In diesem Jahr sind somit mindestens 17 Obdachlose auf Hamburgs Straßen gestorben. Grundlage für die Zahl ist eine Auswertung des Instituts für Rechtsmedizin und Abfragen beim zuständigen Landeskriminalamt, an welche Fälle sich Mitarbeitende erinnern. Weder die Hamburger Behörden noch die Polizei dokumentieren systematisch, wie viele Obdachlose jedes Jahr im öffentlichen Raum sterben. Es kann also gut sein, dass es neben den erfassten Todesfällen weitere, nicht bekannte gibt.