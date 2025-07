Bereits im Juni wurde ein Hinz&Künztler nahe des Bahnhofs Altona von Unbekannten angegriffen und schwer verletzt. In der Nacht auf Freitag starb der 66-Jährige an den Folgen der Gewalt. Die Polizei sucht Zeug:innen.

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Am Sonntagabend, den 22. Juni sollen vier bislang unbekannte Personen den Hinz&Kunzt-Verkäufer Marian in der Nähe des Stuhlmannbrunnens am Platz der Republik in Altona gewaltsam angegriffen haben. Gegen 22.20 Uhr sei der damals 65-Jährige nach dem Notruf eines Passanten aufgefunden worden, meldete die Polizei. Marian wurde mit einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht und lag schließlich im Koma. Nach Angaben des Krankenhauses ist der Hinz&Künztler in der Nacht auf Freitag verstorben.

Laut Polizei gibt es Hinweise, dass Marian die Verletzungen von drei Männern und einer Frau beigebracht worden sein könnten. Zuvor soll es möglicherweise zu einem Streit mit Wohnungslosen gekommen sein, teilt die Polizei mit. Beschreibungen zu den Personen lägen nicht vor.

Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht nach Zeug:innen. Wer Beobachtungen gemacht hat oder anderweitig Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle melden.