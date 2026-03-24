Begrenzte Freizügigkeit

Hamburg schiebt immer mehr Obdachlose ab

· Aus Ausgabe 397 · von Jonas Fabricius-Füllner
Ein Flugzeug fliegt über Stacheldraht
Ein Flugzeug fliegt über Stacheldraht
Immer mehr Obdachlose werden in ihre Heimat abgeschoben. Symbolbild: Actionpress

Jahr für Jahr werden mehr Obdachlose aus Hamburg in ihre einstige Heimat abgeschoben. Damit setzen die Behörden eine Vereinbarung aus dem rot-grünen Koalitionsvertrag um.

Im vergangenen Jahr haben Hamburger Behörden 31 obdachlose Menschen vor allem nach Polen und Rumänien abgeschoben. Das ist die höchste Zahl seit Beginn der rigiden Behördenpraxis vor knapp zehn Jahren, wie aus Senatsantworten auf Bürgerschaftsanfragen der Linksfraktion hervorgeht. Seit 2017 überprüft die Ausländerbehörde verstärkt, ob EU-Bürger:innen trotz des in der Europäischen Union geltenden Freizügigkeitsrechts zur Ausreise aufgefordert werden können. Immer wieder kontrolliert die Behörde auch zusammen mit der Polizei gezielt Obdachlose und Bettler:innen mit nichtdeutschem Aussehen in der Innenstadt.

Abgeschobene Obdachlose pro Jahr: 2025 31 2024 30 2023 15 2022 ...


Jetzt online kaufen und Hinz&Kunzt unterstützen!

Diese Ausgabe für 2,80 € online kaufen und lesen.

Dauerhafter Zugriff auf alle Artikel dieser Ausgabe.

Ausgewählte Texte vorlesen lassen.

Kleiner Kauf, riesige Wirkung: Mit dem Kauf unterstützen Sie auch ein soziales Projekt.

Ausgabe kaufen ➔ *

*

Die aktuellsten drei Ausgaben sind nur außerhalb unseres Verkaufsgebiets online erhältlich. Mehr Infos.

Abo abschließen ➔

Schon gekauft? Zum Login.

Verkaufsplatzkarte

An diesen Standorten können Sie unsere Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen antreffen:

Artikel aus der Ausgabe:

Unbequemer Feminismus

Ausgabe: 397 - März 2026

Wie Frauen gegen Diskriminierung kämpfen und wo obdachlose Frauen Schutz finden. Außerdem: Wie Klimapolitik sozial gerecht wird und was Marc-Uwe Kling über politische Kunst denkt.

Ausgabe ansehen
Autor:in
Jonas Fabricius-Füllner
Jonas Fabricius-Füllner

Weitere Artikel zum Thema

Abschiebung, Obdachlosigkeit