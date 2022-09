Ballett-Tänzerin Mariia Zaritska : Leben im Spagat

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche:

Mariia Zaritska war Schülerin des Kyiv State Ballet, bis sie vor dem Krieg nach Hamburg floh. Seitdem wartet sie darauf, in die Ukraine zurückkehren zu können – und tanzt jeden Tag.

Die Ballett-Tänzerin Mariia Zaritska ist hungrig, sie möchte Pizza. Sie bestellt: einmal Hawaii bitte, dazu ein Glas Apfelsaft.

Mariia Zaritska wird von allen nur Mascha genannt. Sie ist elf Jahre alt, zart und blass und hat doch eine Stimme, die einen ganzen Tisch für sich einnehmen kann. Sie möchte nicht Ärztin werden wie ihre Mutter (wenn jemand anruft und über Kopfschmerzen klagt, ist ihr das schon zu viel).

Jeden Tag die Leiden der Menschen anzuhören, das weiß sie schon, hält sie nicht aus. Nein, Mascha möchte tanzen. Sie hat damit begonnen, als sie sechs Jahre alt war, erst Hip-Hop, später Ballett. Und sie zeigte Talent: Im September 2021 wird sie am Kyiv State Ballet College angenommen. Mascha trainiert, sie lernt die Strenge ihrer Lehrerinnen kennen. Ein halbes Jahr später flieht sie mit ihrer Mutter vor dem Krieg nach Deutschland.

Nun, in diesem Hamburger Pizzarestaurant, springt Mascha auf, tippelt grazil in grauer Jogginghose und klobigen weißen Sneakers ein paar Schritte nach rechts, den Arm leicht nach oben gedreht. Aus einer Musikbox klingt 1980er-Jahre-Rock, links von ihr steht ein Getränkeautomat, hinter ihr ein

Regal voll mit Weinflaschen und Kaffeekannen.

Nichts an dieser Situation passt zusammen, andererseits, was passt denn gerade schon?

Mascha wird gerade groß in einer Welt, in der sie wartet, und nicht mal so richtig weiß, worauf. Ihren Vater und ihren Bruder wiederzusehen, natürlich, und ihre beste Freundin, die wieder nach Kiew zurückgekehrt ist. Darauf, dass auch sie wieder in der Ukraine leben kann, dass der Krieg ein „kalter Krieg“ werde, sagt sie. Das sei das falsche Wort, meint ihre Mutter, nicht kalter Krieg, sondern: wenn der Krieg zu Ende ist.

Man kann natürlich fragen, was plant man schon mit elf Jahren, da lebt man doch im Hier und Jetzt. Aber es ist eben anders, wenn man Ballerina werden möchte, noch dazu, wenn man eine Ballerina im Exil ist.