Fotografie-Ausstellung : „Die Abschaffung von Kinderarbeit werde ich nicht erleben“

Hartmut Schwarzbach dokumentiert Armut weltweit, am liebsten fotografiert er auf den Philippinen. Jetzt sind seine Bilder in Elmshorn zu sehen.

Das Gespräch läuft schon eine Weile, da erzählt Hartmut Schwarzbach beiläufig von einem Mordversuch. Berufliche Neugier hätte ihn einmal fast das Leben gekostet. Schwarzbach ist Fotograf und dokumentiert Armut und Kinderarbeit. Der Hamburger ist seit 40 Jahren in einigen der ärmsten Ländern der Welt unterwegs, in der Sahel-Zone, im Kongo, in Burkina Faso und immer wieder auf den Philippinen.

In Manila, der Hauptstadt des Landes, arbeitet Hartmut Schwarzbach erstmals Mitte der 1980er-Jahre. Er erinnert sich, wie er dort auf Kinder traf, die täglich unter brutalen Umständen schuften mussten. Viele waren keine zehn Jahre alt. „Ich habe auf einer Müllhalde fotografiert, dem Smokey Mountain. Da ist überall Qualm, du hältst es nicht lange aus. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein! Kinder, die im Dreck leben und arbeiten?! Mich hat das sehr berührt.“

Die Bilder des Elends lassen Schwarzbach nicht los. In den folgenden Jahren fotografiert er für eine Nachrichtenagentur. Im Jahr 2000 ist er zurück auf den Philippinen, macht Bilder für Hilfsorganisationen und sammelt Spenden. 130.000 D-Mark kommen zusammen, die direkt an die Familien gehen. „Ohne Fotos würden Hilfsorganisationen nicht einen Cent an Spendengeldern bekommen“, weiß Schwarzbach. Ganz nah geht er mit der Kamera an seine Protagonist:innen heran, fotografiert tagelang vor Ort. Der Kontakt kommt oft über Priester und Nonnen zustande.

Nun sind Hartmut Schwarzbachs Bilder in einer Ausstellung im Industrie­museum Elmshorn zu sehen. Fotos aus den vergangenen 20 Jahren, darunter auch solche aus einer Goldmine in Burkina Faso und von Kindern im Grundschulalter, die in einer Ziegelei in Kambodscha schuften – eines der Länder mit dem größten Wirtschaftswachstum weltweit. „Ich konnte das gar nicht glauben, denn Kinderarbeit ist dort verboten“, sagt Schwarzbach. „Ich habe früher immer gesagt: Es darf so etwas nicht geben. Aber man muss unterscheiden. In einigen südamerikanischen Ländern wird Kinderarbeit mittlerweile wieder geduldet, weil es ohne die Hilfe der Kinder einfach nicht geht. Und auf den Philippinen ist ausbeuterische Kinderarbeit selten; die Familien sind einfach in Not. Auf der Insel Mindanao gibt es Kinder, die ihre Väter bei Grubenunglücken verloren haben. Dann fangen sie mit zehn Jahren an, in den Bergwerken zu arbeiten. Nur Politik und Wirtschaft können diese Verhältnisse ändern.“