Spendendosen, Trinkgeld, Banküberfälle: Auf dem Weg in die bargeldlose Gesellschaft wird an zahlreichen Gewohnheiten gerüttelt. Vier Beispiele.



Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) hilft bei Seenotfällen in Nord- und Ostsee. Die Organisation finanziert sich ausschließlich durch freiwillige Zuwendungen. Diese kommen auch mithilfe der Spendendosen in Schiffsform zustande, die zum Inventar vieler Kneipen gehören. Was der Trend zum digitalen Bezahlen für die Organisation bedeutet, erklärt Sprecher Ralf Baur im Gespräch.

Wie wichtig sind die Sammelschiffchen für die DGzRS?