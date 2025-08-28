Sozialer Wohnungsbau findet meist an den Hamburger Stadträndern statt und selten in Reichenvierteln. Woran liegt das eigentlich?

0 Sozialwohnungen gibt es in Wellingsbüttel, 977 hingegen in Rothenburgsort – obwohl in beiden Stadtteilen annähernd gleich viele Menschen wohnen (rund 11.200). Auch zwischen Rotherbaum und dem Dulsberg klaffen laut Statistikamt Nord Welten, trotz annähernd gleicher Einwohner:innenzahl (jeweils rund 17.250): Während es hier gerade mal 13 Sozialwohnungen gibt, sind es dort 791 (Stand Januar 2025).

Die Stadtentwicklungsbehörde verwies auf Hinz&Kunzt-Nachfrage auf die Historie sowie Bemühungen des Senats. Sozialer Wohnungsbau sei in vergangenen Jahrzehnten „oft an den Stadträndern entstanden“. In Steilshoop und Billstedt etwa seien in den 1970er-Jahren „Großsiedlungen mit zum Teil ausschließlich geförderten Wohnungen“ errichtet worden. Preiswerter Wohnraum entstehe auch heute „in allererster Linie beim Wohnungsneubau“, so ein Behördensprecher weiter. „In Stadtteilen wie Nienstedten, Wellingsbüttel, Hoheluft-West und Rotherbaum gibt es aufgrund mangelnder Flächenverfügbarkeit insgesamt nur eine sehr geringe Wohnungsbautätigkeit.“ So bleibe der Stadt dort nur die Möglichkeit, sogenannte Wohnungsbindungen anzukaufen. „Dies beruht aber auf der Freiwilligkeit der Eigentümerinnen und Eigentümer.“