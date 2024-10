Mithilfe der Mietpreisbremse könnten lässt sich viel Geld sparen. Das Problem: Viele Menschen haben Angst vor Auseinandersetzungen mit den Vermietenden. Mietervereine können helfen.

zu viel gezahltes Geld hat ein Paar von seinem Vermieter zurückbekommen, nachdem es gegen die überhöhte Miete vorging. Statt 875 Euro hätte die 65-Quadratmeter-Wohnung in beliebter Lage höchstens 531 Euro kosten dürfen, erklärt der Mieterverein zu Hamburg. Das rügten die Mieterschützer:innen erfolgreich per Brief an den Vermieter. Ergebnis: Das Paar bekam nicht nur eine stattliche Summe zurück, sondern spart auch künftig ordentlich Geld.