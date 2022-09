Selbsversorgung : Kein Gemüse ist auch keine Lösung

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche:

Selbstversorgung hilft nicht gegen die Inflation, findet Kolumnist Benjamin Buchholz. Aber seine eigenen Tomaten schmecken ihm trotzdem.

Einkaufen im Supermarkt tut derzeit richtig weh. Ein Umstand, der den Gemüseanbau im Kleingarten gerade sehr attraktiv erscheinen lässt: 5 Euro in ein Tütchen mit Samen investiert – und am Ende Hunderte Tomaten ernten! Da erscheint der Hype um Selbstversorgung plötzlich in einem ganz anderen Licht. Schließlich stammt das Kleingartenwesen aus Zeiten, in denen die Menschen froh über jeden Quadratmeter waren, auf dem sie sich etwas zu essen anbauen konnten. Wie toll wäre es, wenn meine kleinen Gemüsebeete an diese Tradition anknüpfen und einen Unterschied für die Haushaltskasse ausmachen würden?

Aber natürlich geht die Rechnung nicht auf. Das fängt schon bei den laufenden Kosten an, die so ein Kleingarten mit sich bringt: Fällig werden Pacht, Mitgliedsbeitrag, Versicherung, Kosten für Wasser und Strom und so weiter.