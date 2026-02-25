Sozialhilfe

Aus Scham nicht zum Amt

· Aus Ausgabe 397 · von Ulrich Jonas
Eine Illustration zeigt eine steile Treppe, die zu einem Amt führt
Eine Illustration zeigt eine steile Treppe, die zu einem Amt führt
Der Zugang zu staatlicher Hilfe bleibt vielen Menschen versperrt - trotz Anspruch. Illustration: Julia Pfaller

Obwohl sie Anspruch auf Hilfe vom Staat haben, gehen viele Menschen nicht zum Amt – etwa aus Scham, Angst und Unwissenheit. Wie man das ändern könnte.

40 Prozent der Menschen, die Anspruch auf Hilfen vom Staat haben, gehen aus Scham, Angst, Unwissenheit oder anderen Gründen nicht zum Amt – mindestens. Das zeigen Studien des Kölner Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (ISG) im Auftrag des Bundessozialministeriums. Womöglich ist die Zahl der Betroffenen sogar deutlich höher: Grundsicherung im Alter erreicht bis zu 68 Prozent der Anspruchsberechtigten nicht, beim Wohngeld sind es bis zu 87 Prozent, beim Kinderzuschlag bis zu 88 Prozent.

Hilfen müssten zusammengeführt und Bürokratie abgebaut werden, schlä...


Jetzt online kaufen und Hinz&Kunzt unterstützen!

Diese Ausgabe für 2,80 € online kaufen und lesen.

Dauerhafter Zugriff auf alle Artikel dieser Ausgabe.

Ausgewählte Texte vorlesen lassen.

Kleiner Kauf, riesige Wirkung: Mit dem Kauf unterstützen Sie auch ein soziales Projekt.

Ausgabe kaufen ➔ *

*

Die aktuellsten drei Ausgaben sind nur außerhalb unseres Verkaufsgebiets online erhältlich. Mehr Infos.

Abo abschließen ➔

Schon gekauft? Zum Login.

Verkaufsplatzkarte

An diesen Standorten können Sie unsere Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen antreffen:

Artikel aus der Ausgabe:

Unbequemer Feminismus

Ausgabe: 397 - März 2026

Wie Frauen gegen Diskriminierung kämpfen und wo obdachlose Frauen Schutz finden. Außerdem: Wie Klimapolitik sozial gerecht wird und was Marc-Uwe Kling über politische Kunst denkt.

Ausgabe ansehen
Autor:in
Ulrich Jonas
Ulrich Jonas
Ulrich Jonas schreibt seit vielen Jahren für Hinz&Kunzt - seit 2022 als angestellter Redakteur.

Weitere Artikel zum Thema

Armut, Bürgergeld, Grundsicherung, Sozialhilfe