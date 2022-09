Verliebt in einen Reichsbürger : In verschiedenen Welten

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche:

Was tun, wenn ein geliebter Mensch dem Verschwörungsglauben anheimfällt? Pastor Jörg Pegelow weiß Rat. Doch manchmal ist es schon zu spät.

Ein lockerer Hippietyp mit bunten Hemden und unbekümmertem Blick aufs Leben: So beschreibt Juliane F.* den Mann, in den sie sich 2012 verliebte. Er hatte ein Café, in dem sie ein und aus ging, sie wurden ein Paar. Nach einem Jahr machte er ihr einen Heiratsantrag. „Natürlich war ich geschmeichelt“, erzählt Juliane F. Sie sei damals Ende 40 gewesen und „wirklich doll verliebt“.

So doll, dass sie ihren Protest hi­nunterschluckte, als er behauptete, Hitler sei gar nicht so schlimm gewesen. Viel weniger Menschen seien im Holocaust getötet worden. Die Zahlen in den Schulbüchern stimmten nicht. „Ich habe gehofft, er meint das nicht so“, erklärt F. rückblickend. Damals dachte sie, „Ich kann ihn ja auch in die richtige Richtung schubsen. Es ist ja nur ein Teil von ihm“.

Doch 2015 kam mit den vielen Geflüchteten der Streit in die Beziehung. „Du konntest keine Tagesschau mehr gucken, ohne dass er wirklich menschenverachtendes, gehässiges Zeug von sich gegeben hat“, sagt sie. Lauter junge Männer, die das Land überströmen und deutsche Frauen vergewaltigen würden – so schildert F. die Äußerungen ihres damaligen Mannes. Sie dachte ganz anders: „Es ist gut so, Deutschland ist reich und hilft“, das sei ihre Einstellung, damals wie heute. Er hielt ihr vor, naiv zu sein, weil sie anerkannten Medien vertraute. Das, was er für die Wahrheit hielt, klaubte er aus rechtsorientierten Büchern, Magazinen und Internetseiten zusammen. „Ich habe mir die Quellen angeguckt, und es war immer irgendwelches Gerede, keine Beweise“, sagt sie. Sie kam zu anderen Schlüssen als er. Er schloss daraus, sie habe keine Ahnung.

Das Spektrum der Verschwörungsgläubigen ist breit. Manche leugnen den Klimawandel, andere glauben, mit der Corona-Impfung würden Mikrochips verabreicht. Eine besondere Rolle nehmen die sogenannten Reichsbür­ger:innen ein. Sie glauben fest daran, dass Deutschland noch immer von Alliierten besetzt und eigentlich eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist.