Eine Studie zeigt: Viele Alleinerziehende in Hamburg sind arm, obwohl die meisten von ihnen arbeiten.

43 Prozent der Alleinerziehenden in Hamburg sind arm, obwohl die meisten von ihnen arbeiten – häufig in Vollzeit. Das zeigt eine Ende Juni erschienene Studie der Bertelsmann Stiftung. Nur in Bremen sind noch mehr Alleinerziehende arm.