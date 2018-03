Obdachlosen-Zählung : „Die Lücken im Hilfesystem sind offensichtlich“

Winternotprogramm Neue Zahlen: 124 Osteuropäer abgewiesen Weiterhin wird vielen osteuropäischen Obdachlosen der Zutritt zum städtischen Winternotprogramm verweigert – bislang wurden 124 Menschen wieder weggeschickt. Hinz&Kunzt-Chefredakteurin Birgit Müller: „Die Stadt riskiert, dass sie zu Schaden kommen.“

Erklärte Hamburger Linie ist, osteuropäische Obdachlose aus der Stadt zu drängen. Es ist zu befürchten, dass diese Linie im Anschluss an die Zählung nicht revidiert wird. Es wird entscheidend darauf ankommen, wie die Ergebnisse der Zählung interpretiert werden. Die Freie Wohlfahrtspflege kann da leider nur beratend mitdiskutieren, aber nicht mitentscheiden.

„Wir brauchen gesicherte Informationen um unser bestehendes Hilfssystem zu überprüfen“, so die Senatorin. Welche Maßnahmen halten Sie für dringend erforderlich, damit das Hilfesystem verbessert wird?

Es ist bereits jetzt offensichtlich, wie das bestehende Hilfesystem verbessert werden kann: Wohnungslose brauchen in erster Linie eine eigene Wohnung. Hier versagt der Wohnungsmarkt dramatisch. Es müssen deshalb deutlich mehr preiswerte richtige Wohnungen als bisher für vordringlich wohnungssuchende Menschen zur Verfügung gestellt werden.

Obdachlosen-Zählung 2009 Zuletzt wurde eine Zählung der obdachlosen Menschen in Hamburg 2009 durchgeführt. Die Ergebnisse der Studie sind hier abrufbar

Obdachlose Menschen müssen schneller von der Straße in Unterkünfte vermittelt werden. Die Qualität der Unterkünfte muss verbessert werden, damit diese auch angenommen werden. Das Winternotprogramm muss wirklich für alle Betroffenen zugänglich sein. Und last but not least müssen die Einrichtungen des Winternotprogramms auch tagsüber genutzt werden können.