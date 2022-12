Hinz&Kunzt als Alternative : Würde statt Almosen

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Von Almosen leben zu müssen, ist harte Realität für viele Rumän:innen in Hamburg. Manche finden als Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen den Weg zurück in ein würdevolleres Leben.

„Geh arbeiten!“ Zwei Wörter, die wohl alle verstehen, die in Hamburg vom Kleingeld der Passant:innen leben. Auch Lacramio­ara Lupu kennt sie, obwohl sie kaum Deutsch spricht – und obwohl sie nie bettelte. Jahrelang spielte sie Akkordeon am Dammtor oder unter der Brücke an der Sternschanze, lächelte und war dankbar für jede Münze, die ihren Kindern in Rumänien den Lebensunterhalt sicherte. Die 51-Jährige klagt nicht. Aber das Naserümpfen der Leute sah sie auch. Während ihr Sohn Ramonel ihre Geschichte erzählt, macht sie die

arroganten Gesichter der Menschen nach, die damals an ihr vorübergingen. „Zeitung verkaufen viel besser“, sagt sie. Jeden Tag steht Lacramioara mit dem Straßenmagazin vor dem Einkaufszentrum am Kiebitzweg in Schenefeld. Jetzt wird sie im Vorbeigehen gegrüßt, die Menschen kennen sie. Viele bleiben stehen und kaufen ihr ein Magazin ab. „Zehn, fünfzehn Familien“ zählt Lacramioara zu ihren Stammkund:innen, die jeden Monat ein Heft kaufen. Waren die im Urlaub, fragen sie ihre Hinz&Künztlerin nach der Ausgabe, die sie verpasst haben. Es kam tatsächlich so, wie Lacramioaras Töchter, selbst Hinz&Künzt­lerinnen, gesagt hatten: Ihr Leben ist leichter geworden.

Ein Schwein, eine Kuh, etwas Mais zum Polentakochen: Das war die Lebensgrundlage der Familie Lupu damals in Bcioiu, einem Dorf nahe der rumänischen Stadt Bacu.