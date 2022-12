Kälteeinbruch : Winternotprogramm tagsüber öffnen!

Trotz Minusgraden müssen obdachlose Menschen tagsüber die Winternotunterkünfte der Stadt verlassen. Hinz&Kunzt fordert: Lasst die Türen offen! Und: Wen Bürger:innen anrufen können, wenn sie Obdachlose in Not entdecken.

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Hinz&Kunzt fordert, obdachlose Menschen bei der Eiseskälte nicht tagsüber aus dem Winternotprogramm auszusperren: „Gerade bei dieser Kälte ist es unzumutbar, Menschen wieder auf die Straße zu schicken“, sagt Hinz&Kunzt-Geschäftsführer Jörn Sturm. Doch genau das passiert derzeit. Wer im städtischen Winternotprogramm übernachtet, muss morgens spätestens um 9:30 Uhr wieder raus auf die Straße. Erst um 17 Uhr öffnen die Türen des so genannten Erfrierungssschutzes wieder. Auf Hinz&Kunzt-Nachfrage heißt es von der Sozialbehörde, es gebe aktuell „keine besondere Gefährdungslage, die eine außerordentliche Tagesöffnung erforderlich macht.“

Hilfe für Obdachlose bei Kälte

An wen kann man sich wenden, wenn man vermutet, dass Obdachlose Hilfe brauchen? Die Stadt hat eine Bürgerhotline eingerichtet, die unter Nummer 4 28 28 5000 montags bis freitags von 8 Uhr bis 16 erreichbar ist und über die Sozialarbeiter:innen der Bezirke verständigt werden können.

Bei einem medizinischen Notfall sollte jedoch stets der Notruf 112 gewählt werden. Wer unsicher ist, ob ein obdachloser Mensch Hilfe benötigt, sollte die Person auf jeden Fall ansprechen und nachfragen. „Es besteht oft eine Hemmschwelle, Obdachlose anzusprechen, aber es geht darum, aufmerksam zu sein“, sagt Christina Pillat-Prieß, die Leiterin des Kältebusses. Dieser ist jeden Abend zwischen 19 und 0 Uhr zu hilfebedürftigen Menschen auf der Straße unterwegs. An Bord des roten Mobils sind Schlafsäcke, warme Decken, Isomatten, warme Kleidung und Getränk. Die Nummer des Kältebusses sollten sich alle Hamburger:innen im Telefon speichern, sie lautet:

0151 – 65 68 33 68.

Auf einer festen Route durch die Innenstadt fährt der Mitternachtsbus der Diakonie Hamburg. Der lila-farbene Bus stoppt jeden Abend an bekannten Schlafplätzen obdachloser Menschen. Die ehrenamtlichen Helfer:innen verteilen warme Kleidung sowie Getränke und haben stets ein Ohr für die Obdachlosen.