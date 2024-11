Die Schwestern Sabrina und Stefanie leiten in vierter Generation den Hof Holzfuß in der Nähe von Hamburg – obwohl das so nicht geplant war. Die ganze Familie lebt vom Weihnachtsgeschäft, das viel Arbeit und Unsicherheit mit sich bringt.

Als Familie Holzfuß an einem Freitag im November zum Mittagessen zusammenkommt, liegen schon viele Stunden harter Arbeit hinter ihr. Auf dem Hof in Aasbüttel, 80 Kilometer vor den Toren Hamburgs, ist gerade Hauptsaison. Seit Oktober sind fast alle Familienmitglieder mit der Tannengrünernte beschäftigt, allein in dieser Woche werden sie rund 3000 Kilo davon an Märkte in ganz Norddeutschland geliefert haben. Am Tisch versammelt sind neben Seniorchef Uwe Holzfuß und seiner Frau Brigitte die Töchter Stefanie und Sabrina mit ihren Ehemännern Stefan und Siegmar und die sechs und acht Jahre alten Enkel Piet und Knut. Es gibt Braten vom Schwein aus dem eigenen Stall, dazu Gemüse aus eigenem Anbau. Seit die Holzfuß-Schwestern vor ein paar Jahren die Weihnachtsbaumzucht der Eltern übernahmen, probieren sie aus, was auf dem Hof alles möglich ist. Selbstversorgung gehört dazu.