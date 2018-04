Jennifer-Rostock-Bild von Uli Pforr : Versteigerung für den guten Zweck

Das Originalgemälde von Uli Pforr „Die Hengstin“ (Acryl auf Leinwand, 120 x1 50 cm) mit einem Wert von 6000 Euro wird seit dem 13. April auf ebay versteigert. Anfangsgebot: 1490 Euro. Der Erlös geht zu je 50 Prozent an die Straßenmagazine Hinz&Kunzt und Straßenfeger in Berlin. Außerdem werden versteigert: 20 Deluxe Fine Art Prints (60 x 80 Zentimeter) mit der Unterschrift von Uli Pforr und Jennifer Rostock, auf Wunsch auch mit einer Widmung. Anfangsgebot: 190 Euro. Sie können auf Print 1 und Print 2 bieten. Auch hier fließt der Erlös an die beiden Straßenmagazine. Insgesamt 300 Fine Art Prints mit der Unterschrift von Uli Pforr können Sie für einen Festpreis von 149 Euro kaufen, 20 Prozent des Erlöses gehen an die Straßenmagazine. Die Bilder können in Uli Pforrs Künstlergalerie FY I AM FAMOUS am Großen Grasbrook 9 in der Hafencity angeschaut werden. Geöffnet: Do–Fr, 12–19 Uhr, Sa–So, 13–19 Uhr. Für Anfragen: kontakt@f-you.de