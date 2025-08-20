Das Statistische Bundesamt löscht Zahlen von seiner Homepage, die eine höhere Armutsgefährdungsquote ausweisen. Die Kritik daran hält die Behörde für „hochgradig unangemessen“.

Das Statistische Bundesamt wehrt sich gegen heftige Vorwürfe, die Zahlen der in Deutschland lebenden Armutsbedrohten kleinzurechnen. Die „Unterstellung von behördlicher Willkür“ wies das Amt auf Nachfrage von Hinz&Kunzt „entschieden“ zurück. „Auch den Vorwurf, wir lenkten Ergebnisse in eine bestimmte Richtung, betrachten wir als hochgradig unangemessen“, erklärte ein Sprecher.

Hintergrund ist ein Streit mit 30 Armutsforscher:innen. Sie kritisieren das Bundesamt dafür, von seiner Webseite Ergebnisse der Berechnung von Armutsgefährdungsquoten nach einer von zwei gängigen Methoden für die Jahre 2020 bis 2023 gelöscht zu haben. Pikant: Ausgerechnet die Berechnungen, die eine höhere Quote ausweisen, sind nicht mehr auffindbar. So könnte der Eindruck entstehen, in Deutschland wäre plötzlich eine knappe Million Menschen weniger von Armut bedroht.

Das Bundesamt begründet die Löschung mit „sehr viel differenzierteren“ Daten, die der verbliebenen Berechnungsmethode zugrunde liegen. Außerdem seien diese Daten besser mit Quoten innerhalb der EU vergleichbar. Auch soll keine Verwirrung gestiftet werden, indem zwei unterschiedliche Werte angegeben werden: „Für die breite Öffentlichkeit ist die Festlegung auf eine bundesweite Armutsgefährdungsquote wichtig“, findet der Sprecher.

Wichtige Vergleiche nicht mehr möglich

Die Forscher:innen sehen das anders. In einem offenen Brief erklären sie, beide Berechnungsmethoden hätten Vor- und Nachteile. Durch die Löschung seien wichtige Vergleiche nicht mehr möglich. „Wir sehen in diesem Schritt einen massiven Eingriff in die wissenschaftliche Freiheit und fordern die Rückkehr zur bisherigen transparenten Veröffentlichungspraxis“, heißt es. Das Statistikamt kontert: Forschenden stünden die Daten, mit denen die Quoten berechnet werden könnten, weiterhin zur Verfügung.

„Für die gesellschaftliche und politische Debatte darüber, wie man Armut abschaffen kann, braucht es klare, vergleichbare Zahlen und nicht nur Rohdaten, die sich ein kleiner Kreis von Expert:innen selbst errechnen kann“, sagt die Mitinitiatorin des offenen Briefs Gwendolyn Stilling von der Gesellschaft für Kommunikation und Soziales gegenüber Hinz&Kunzt. „Aus unserer Sicht ist daher klar: Diese Zahlen müssen wieder ins Netz.“ Ein Argument dafür liefert die Behörde gleich selbst: Die Frage nach der Höhe der von der Homepage gelöschten Armutsquote will ihr Sprecher nicht beantworten. Für die Öffentlichkeit seien „ausschließlich“ die anderen Daten vorgesehen – die niedrigere Ergebnisse liefern.