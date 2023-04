Stadtteilbeiräte : Hamburgs Stadtteilnerds

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Eigentlich wird in 52 Hamburger Stadtteilbeiräten Demokratie von unten gelebt. Der Beirat St. Georg soll nun von oben reformiert werden – das sorgt für Streit.

Was haben wir uns in den vergangenen Monaten an Küchentischen oder Kneipentresen aufgeregt über Maskenpflicht, Gurkenpreise und Sekundenkleber im Berufsverkehr. Aber mit wem über den Ärger reden, wenn auf der Brache gegenüber ein Bauprojekt entsteht, Schlaglöcher den Gehweg über­sähen oder auf dem Wochenmarkt der Gemüsestand aufgibt? Nachbar:innen böten sich an. Aber wer macht das schon, in der Großstadt?

Kerstin Zacher zum Beispiel. Seit mehr als 20 Jahren. Nicht im Vorbeigehen, sondern einmal pro Monat im Stadtteilrat Dulsberg. Seit 1998 lebt sie in dem Viertel zwischen Wandsbek und Barmbek. Die 63-jährige Landschaftsplanerin schwärmt von den Klinkerbauten aus der Schumacher-Zeit und dem ausgedehnten Grün, die das Bild des Stadtteils prägen. „Dulsberg ist mein kleines Dorf“, sagt ­Zacher. Hier das Leben mitzugestalten, sei von Beginn an ihr Anspruch gewesen, erzählt sie im Anschluss an die Rats­sitzung im März mit 27 Teilnehmenden: dem örtlichen Chef der Haspa, dem Stadtteil­polizisten, Vertreter:innen des Bezirks­amtes, der SPD, der Grünen, der Gemeinde und des Sportvereins, vor allem aber interessierten Anwohner:innen. Die meisten kennen sich offenbar gut. Man duzt sich, wer neu ist, stellt sich vor. Auf die Tagesordnung kommt, was die Menschen bewegt: Das können fehlende Bushal­testellen sein, aber auch Neubaupläne der Saga oder der Ausbau der Fahrradwege.

„Wenn unsere Pläne durchdacht sind, kommen sie auch durch.“ – Kerstin Zacher

Solche Themen bewegen aktuell geschätzt 1000 Menschen, verteilt auf insgesamt 52 Räte in Hamburg. Die tagen ­jeweils bis zu zwölf Mal im Jahr und b­estimmen, wofür Geld aus dem Ver­fügungsfonds ausgegeben wird. Darin liegen jeweils zwischen 10.000 und 30.000 Euro, um etwa Initiativen vor Ort zu unterstützen. Zugleich sind die Räte eine Schnitt­stelle zwischen Verwaltung und Anwohner:innen. Zentrale Projekte stellt die Bezirksverwaltung ­regelmäßig den Räten zur Diskussion und ist offen für Anmerkungen. Entscheidungsmacht besitzen sie nicht.