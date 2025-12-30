Vom Obdachlosen zum Billard-Profi

Wieder im Spiel

· Aus Ausgabe 395 · von Luca Wiggers
Ein Mann lehnt vornüber auf einem Billiardtisch und zielt mit dem Queue auf eine Kugel
Er zählte zu den ganz großen Billardspielern, doch dann verschwand er 20 Jahre lang von der Bildfläche: Dirk Richter. Foto: Helga Ackermann/Touch PR

Dirk Richter hatte Job, Familie – und eine große Leidenschaft: Billard. Dann stürzte er ab, wurde obdachlos und verkaufte Hinz&Kunzt. Heute steht er wieder am Billardtisch – bei der Deutschen Meisterschaft.

Dirk legt den Queue – den Billardstock – auf den Tisch, beugt seinen schmalen Oberkörper darüber und balanciert mit dem rechten Fuß so lange hin und her, bis er mit seiner Position zufrieden ist. Dann kneift der 55-Jährige die Augen zusammen. Er zielt auf die weiße Kugel. Er versetzt ihr einen energischen Stoß und versenkt damit eine blaue in einer Ecktasche. Sein Gegner nickt anerkennend. „Stark“, sagt er. Zufrieden lächelnd visiert Dirk die nächste Kugel an. Als er schließlich mal keine versenkt, greift sein Gegner erleichtert zum Queue. Der hat nun einen Lauf und Dirk kommt lange gar nicht mehr zum Zug. Nach etwa einer Stunde beenden sie das Spiel mit einem Handschlag.

„Das lief leider nicht gut“, sagt Dirk und schwingt sich den Köcher mit den Queues über die Schulter. Schauplatz des Wettstreits ist das Kulturzentrum des hessischen Bad Wildungen, wo an diesem Novemberwochenende 2025 die Deutsche Billardmeisterschaft ausgetragen wird.


Artikel aus der Ausgabe:
Ausgabe 395

Mut zum Teilen!

Ausgabe: 395 - Januar 2026

So schön ist Teilen: Wir besuchen ein Hausprojekt, in dem auch Wohnungslose aufgenommen werden. Die Bücherhallen verleihen jetzt auch Dinge. Und ein Historiker erklärt, wann die Gesellschaft das Teilen verlernt hat – und wie sie es wieder lernen kann.

Ausgabe ansehen
Autor:in
Luca Wiggers
Luca Wiggers
1999 in Hannover geboren, hat dort Germanistik und Anglistik studiert und ist Anfang 2022 nach Hamburg gezogen. Seit Juni 2023 Volontärin bei Hinz&Kunzt.

