Hamburgs Sozialsenatorin im Interview : „Ich bin verhaltener als andere“

Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) über das Winternotprogramm und die Abschaffung von Obdach- und Wohnungslosigkeit bis 2030.

Melanie Leonhard: Schöner wäre es, wir bräuchten es nicht. Es erinnert uns schließlich jeden Winter daran, dass wir Probleme haben, die noch nicht gelöst sind: für die einzelnen Menschen und für die Stadt als Ganzes. Gleichwohl ist das Hamburger Winternotprogramm eine Institution geworden und hat einen viel höheren Anspruch als früher. Darauf kann und sollte man auch positiv blicken.

Dennoch gibt es Kritik. So müssen die Obdachlosen die Unterkunft jeden Morgen verlassen und dürfen erst am Abend wiederkommen. Warum gönnen Sie den Menschen nicht die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen?

Das ist ein Thema, das wir im Winternotprogramm nicht abschließend lösen können, sondern durch den Bau von Wohnraum angehen müssen. Wir ermöglichen aber einen ersten Schritt weg von der Straße. So ist es uns in den letzten Jahren im Rahmen des Winternotprogramms gelungen, mehr als 1000 Menschen aus der Obdachlosigkeit zu holen: in die öffentlich-rechtliche Unterbringung oder in eine Therapie beispielsweise.