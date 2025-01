CDU-Bürgermeisterkandidat Dennis Thering erläutert im Interview seine Positionen zu den Themen Obdachlosigkeit und Wohnen, Bürgergeld und Bettelnde.

Hinz&Kunzt: Welche Priorität hat das Thema Obdachlosigkeit unter einem Bürgermeister Dennis Thering?

Dennis Thering: Mit 1706 Wohnungslosen auf 100.000 Einwohner hat Hamburg die höchste Quote aller Städte in Deutschland. Das kann uns nicht zufriedenstellen. Ich war in den letzten Jahren viel unterwegs, bei der Alimaus, beim Cafée mit Herz, bin mit dem Kältebus mitgefahren und habe das Gespräch mit Obdachlosen gesucht, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wo wir unterstützen können. Das war sehr lehrreich. Insofern wird das Thema Reduzierung der Obdachlosigkeit unter einem Bürgermeister Dennis Thering hohe Priorität haben.