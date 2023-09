Neuanfang im Grünen : Von Hühnern und Menschen

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Früher trafen sich hier die Schönen und Reichen. Heute ist ein ehemaliges Hotel im Wienerwald ein Ort, an dem Obdachlose wieder Boden unter den Füßen bekommen können – mithilfe von eigensinnigem Federvieh.

Da kräht ein Hahn. Sein empört klingendes „Kikeriki“ ist nicht zu überhören hier „am Land“, wie sie in Österreich sagen. Meist ist es still zwischen Mayerling und Heiligenkreuz, 40 Autominuten von Wien entfernt. Für die Schönheit der Landschaft hat der 22-jährige Max gerade keinen Blick: „Da sind schon wieder zwei Hühner draußen. Da muss irgendwo ein Loch sein“, sagt er und sucht den Drahtzaun des Freigeheges nach Schäden ab. Sein Kumpel Alex, der die Szene aus einigem Abstand beobachtet hat, lächelt nachsichtig, als wolle er ­sagen, schlaue Hühner! Sie leben hier wie im Paradies, aber wenn die Freiheit ruft, sind sie doch sofort weg. Der 26-Jährige weiß auch schon, wie er die gefiederten Ausbrecher zurückholen kann. Entspannt verteilt er den Inhalt eines Eimers auf dem Erdboden des Geheges: Sofort flattern ein paar hungrige Hühner ­heran und picken das ­Gemüse auf. „Nur Melanzani vertragen nicht alle, davon bekommen sie schon mal Magenpro­bleme“, erklärt er. (Anm. der Red.: Melanzani ist der österreichische ­Name für Aubergine.) Eigentlich hat Alex nichts mit Hühnern am Hut. Erst seitdem er in der „VinziRast am Land“ lebt. Hier, mitten im Wienerwald, gibt es reichlich Platz für Hühner und ­Menschen, genauer: für ehemals ­obdachlose Menschen.

Früher stiegen hier betuchte Gäste aus Limousinen oder Helikoptern, machten Urlaub und ließen sich von einem Sternekoch im angeschlossenen Gourmettempel bewirten. 2016 war es damit vorbei. Der sozial engagierte Unternehmer Hans Peter Haselsteiner kaufte das verschachtelte Anwesen aus dem Konkurs und schenkte es der ­VinziRast: einer Wiener Sozialorganisation, die seit 20 Jahren mit unge­wöhnlichen Projekten für obdachlose ­Menschen von sich reden macht, etwa Wohngemeinschaften, in denen Studierende mit ehemals Obdachlosen zusammenleben (Hinz&Kunzt Februar 2017). Nach drei Jahren aufwendigem Umbau eröffnete im Mai die VinziRast am Land.

Laut „Statistik Austria“ leben 58 Prozent der rund 19.450 Obdach- und ­Wohnungslosen Österreichs in Wien, in ländlichen Gebieten sind es nur wenige Hundert. Warum braucht es also in der Mitte von Nirgendwo ein großes Haus für Obdach­lose? „Dass Natur heilsam ist und entspannend, ist ja lange bekannt. Inzwischen kann man ja auch Waldbaden“, sagt Leiterin Irina Baumgartner und lacht. Sie ist überzeugt, dass das Setting hier „viel effizienter“ ist als in Wien. Warum? Baumgartner macht eine ausladende Armbewegung und zeigt nach draußen: „Na, deswegen: Platz, ganz viel Platz!“ Der sei nicht nur räumlich vorhanden, sondern auch „ideologisch“: als Freiraum für Ideen und (vergessene) Talente zum Beispiel. Das Ziel: Die Obdachlosen sollen in der ­Natur „wieder Boden unter den Füßen bekommen“.