St. Georg : „Probesitzen“ gegen Vertreibung

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Auf dem Hansaplatz in St. Georg stellen Anwohner:innen Bänke und Stühle auf – um zu zeigen, dass der öffentliche Raum für alle da ist.

Zwei Menschen und zwei schnelle Handgriffe, mehr braucht es nicht, um die „Pollerbank“ aufzubauen. Studentin Anna Ulmer und ein Nachbar vom Hansaplatz machen vor, wie es funktioniert: Die Bank ist eigentlich ein langes Brett aus Kiefernholz mit zwei Löchern an der Unterseite. Sie passt genau zwischen zwei Poller, die im Original mit abschreckenden Metallkugeln versehen sind, und bietet so eine Sitz- bzw. Liegefläche für obdachlose Menschen. „Gerade Obdachlose sind ja darauf angewiesen, solche Plätze in der Stadt zu finden“, sagt die Studentin.

„Der öffentliche Raum ist für alle da“, sagt auch Irini Schwab, „auch für Menschen, die nichts kaufen.“ Schwab, Ulmer und zwei weitere Kommilitoninnen studieren Experimentelles Design an der Hochschule für Bildende Künste. Sie haben sich mit Nachbar:in­nen vom Runden Bürgertisch St. Georg zusammengetan, luden Anfang Juni zum „Probesitzen“ ein. Dafür stellten sie insgesamt zwölf ganz unterschiedliche Stühle und Bänke auf. In einer Modul-Bank ist eine Mini-Rutsche integriert. Eine andere Bank verfügt über eine Umrandung aus Stoff, hinter der Mütter stillen können. Mit ihrer Aktion wollen die Nachbar:innen aus St. Georg auf den Mangel an öffent­lichen Sitzgelegenheiten hinweisen.

Die Ruheorte für alle sind auch ein Gegenentwurf zur Vertreibungsarchitektur am Hansaplatz. Seit den 1980er- Jahren wird hier um Obdachlose, Pros­tituierte, Trinker:innen und die Drogenszene gestritten. Der Platz gilt als Kriminalitäts-Hotspot. Heute verfolgen Kameras das Geschehen, auch Bäume sollten für mehr Aufenthaltsqualität sorgen.