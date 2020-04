Zeugenaufruf der Polizei : Passant entdeckt toten Obdachlosen in Rothenburgsort

Ostersamstag entdeckte ein Passant eine Leiche in Grünanlagen an der Amsinckstraße. Es handelt sich um einen Wohnungslosen, der vermutlich ermordet wurde.

Die Mordkommission der Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf ein mutmaßliches Tötungsdelikt geben können. Am Ostersamstag hatte ein Zeuge eine Leiche in einer Grünanlage am Billeufer unweit der Elbbrücken entdeckt. Der Mann wies im Oberkörper Stichverletzungen auf und war augenscheinlich bereits längere Zeit tot. Sein Leichnam wurde in das Institut für Rechtsmedizin überführt. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an. Taucher*innen suchten am Dienstag früh die Bille nach Spuren ab.

Bei dem Toten handelt es sich um einen 45-Jährigen, der zuletzt in einer städtischen Unterkunft unweit des Fundortes unterkam. Er trug zum Zeitpunkt des Auffindens eine blaue Jacke, ein helles T-Shirt und war mit einer blauen Hose bekleidet. Zudem trug der Mann Flip-Flops. Wer auffällige Beobachtungen im Bereich der Amsinckstraße/Billhorner Brückenstraße gemacht hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 040-4286 56789 zu melden.