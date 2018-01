Online-Petition : Schon mehr als 75.000 Unterschriften gesammelt

Große Unterstützung für Hinz&Künztler Jörg und seine Online-Petition: Er fordert, das Winternotprogramm für Obdachlose tagsüber und für alle zu öffnen.

Was für ein großartiger Zwischenstand für die Online-Petition von Hinz&Künztler Jörg: Bis Freitag vormittag haben bereits mehr als 75.000 Menschen seine Forderung unterschreiben, das Winternotprogramm auch tagsüber zu öffnen und niemanden auszugrenzen.

Bislang werden rund 600 Obdachlose in Hamburg jeden Morgen um 9.30 Uhr wieder zurück auf die Straße geschickt – egal, bei welchem Wetter. Selbst beim Orkantief „Friederike“, das auch Hamburg mit Schneegestöber und Kälte fest im Griff hatte, zeigte sich die Stadt hart und bot den Obdachlosen keinen Platz zum Aufwärmen.

Erst um 17 Uhr werden die Türen der beiden Notunterkünfte in der Friesenstraße in Hammerbrook und im Schaarsteinweg in der Neustadt wieder geöffnet. Aber nicht alle bekommen auch einen Platz: Osteuropäischen Obdachlosen erschwert die Stadt den Zugang durch scharfe Kontrollen. Mehr als 100 Osteuropäer wurden seit dem Start des Winternotprogramms am 1. November zur Rückreise aufgefordert.

Die Plattform Change.org hat ein Video veröffentlicht, um Jörgs Online-Petition zu unterstützen:

600 obdachlose Hamburger*innen mussten heute trotz Sturmtief #Friederike bei Schnee & Eis raus aus dem #Winternotprogramm und zurück auf die Straße. Wie jeden Tag im Winter. Jörg will das ändern & hat eine wichtige Botschaft an @OlafScholz. 👉 Helft Jörg: https://t.co/DvCPDQ9LeD pic.twitter.com/xTjwxSPJV6 — Change.org DE (@ChangeGER) 18. Januar 2018

„Auch tagsüber ist es kalt“

Petitions-Initiator Jörg weiß, wie es ist, wenn man jeden Morgen im Winter wieder raus auf die Straße muss – er hat es früher selbst erlebt: „Ich bin wie im Tran durch die Stadt gelaufen. Mal in eine Tagesaufenthaltsstätte. Dann in ein Geschäft. Richtige Wärme und Halt habe ich nie gefunden“, sagt er.



Stattdessen wurde er angepöbelt und immer wieder vertrieben. Jörg: „Deswegen setze ich mich jetzt für andere ein, die immer noch auf der Straße leben.“

Noch ist Zeit, Jörgs Online-Petition zu unterstützen: Jede Unterschrift zählt! Anfang Februar wollen wir die Unterschriften an den Ersten Bürgermeister Olaf Scholz übergeben.

