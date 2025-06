Ende Mai wurde der obdachlose Hinz&Kunzt-Verkäufer Benjamin tot an seinem Schlafplatz in Alsternähe aufgefunden. Er ist bereits der elfte Obdachlose, der in diesem Jahr auf Hamburgs Straßen starb.

Am 26. Mai sind in Hamburg zwei Obdachlose auf der Straße gestorben. In der Nähe der Alster fanden zwei Obdachlose den Hinz&Kunzt-Verkäufer Benjamin tot in der Nähe seines Schlafplatzes. Hinweise auf ein Fremdverschulden habe es nicht gegeben, teilt die Polizei mit. Die Todesursache wird noch ermittelt.

Vor zehn Jahren kam Benjamin das erste Mal zu Hinz&Kunzt und verkaufte seitdem das Magazin. Zuletzt hatte er einige Monate nicht in Hamburg gelebt und somit auch keine Zeitungen mehr verkauft. Sein Tod kam plötzlich: Benjamin wurde nur 45 Jahre alt. Nach Angaben der Polizei wurde am selben Tag in 40-jähriger Mann am Bahnhof Hamburger Straße in Barmbek tot aufgefunden.

Eine Anfrage von Hinz&Kunzt bei der Polizei Hamburg fördert vier weitere Todesfälle von Obdachlosen in den vergangenen zwei Monaten zu Tage: Eine 34-Jährige starb demnach am 19. Mai am Wandbeker Stieg. Ein weiterer Todesfall auf der Straße ereignete sich am 9. Mai an einer kleinen Stichstraße des Weidebaumsweg in Bergedorf vor einem Hotel. Der Obdachlose wurde 59 Jahre alt. Nur einen Tag zuvor wurde im Alten Elbpark auf St. Pauli ein 46-Jähriger tot aufgefunden. Bereits im April starb ein Obdachloser am Vogelhüttendeich in Wilhelmsburg mit 56 Jahren. Insgesamt sind in diesem Jahr bereits mindestens elf Obdachlose auf Hamburgs Straßen gestorben.