Mahnwache in Hamburg  : Obdachlose einzeln unterbringen! 

Ab Freitag soll in der City täglich eine „Mahnwache für Obdachlose“ stattfinden. Damit wollen engagierte Bürger*innen an verstorbene Obdachlose erinnern und die Politik zum Handeln bewegen.

„12 Tote sind 12 zu viel“ heißt es auf einem Flyer, den ein Zusammenschluss mehrerer Initiativen um die Straßenhilfe-Hamburg auf Facebook teilen. Ab Freitag wollen sie täglich von 10 bis 20 Uhr am Gerhard-Hauptmann-Platz in der Innenstadt demonstrieren. Hinter der Mahnwache stehen etwa auch die Bergedorfer Engel, der Hamburger Gabenzaun oder Leben im Abseits.

Mit dem Protest soll an die in diesem Winter bereits verstorbenen Obdachlosen erinnert und Druck auf die Politik aufgebaut werden. Die Hamburger Sozialbehörde solle „umgehend die Einzelunterbringung massiv erweitern“, so der Appell.

Onlinepetition Straßenzeitungen fordern Hotelzimmer für Obdachlose Mit einer Onlinepetition an die Länderchefs fordern 13 deutsche Straßenmagazine sie dazu auf, Obdachlose im Coronawinter in Hotelzimmern unterzubringen. Jetzt unterzeichnen!

Eine allgemeine Einzelunterbringung von Obdachlosen lehnt die Behörde bislang ab. Das Argument: Eine umfassende Beratung der Obdachlosen sei nur in den bestehenden Großunterkünften möglich. Immerhin hat die Sozialbehörde angesichts sinkender Temperaturen und erwarteten Schneefalls heute angekündigt, das Winternotprogramm zumindest am kommenden Wochenende auch tagsüber zu öffnen.