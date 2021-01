Onlinepetition : Straßenzeitungen fordern Hotelzimmer für Obdachlose

Mit einer Onlinepetition an die Länderchefs fordern 13 deutsche Straßenmagazine sie dazu auf, Obdachlose im Coronawinter in Hotelzimmern unterzubringen. Jetzt unterzeichnen!

Die Forderung wird immer lauter: In der Pandemie sollen Länder und Kommunen Obdachlose in Hotels unterbringen, um sie vor Kälte und Infektionen zu schützen! Mit einer Onlinepetition an die Ministerpräsident*innen verleihen ihr nun auch 13 Straßenmagazine Nachdruck:

Öffnet die Hotels für Obdachlose!

In großen wie kleinen Städten ist die Verelendung von Obdachlosen so sichtbar wie nie zuvor. Sie leben auf der Straße und sie sterben auf der Straße – in Corona-Zeiten mehr denn je. Wir alle werden aufgefordert, zu Hause zu bleiben und Kontakte zu vermeiden. Was ist mit denen, die kein Zuhause haben? Wie sollen sie sich vor der Infektionsgefahr schützen, wenn sie sich tagsüber auf Wärmestuben und nachts auf Sammelnotunterkünfte angewiesen sind?

Obdachlose brauchen mehr Unterstützung als je zuvor. Essenausgabestellen, Tagesaufenthaltsstätten, Arztpraxen und viele Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe haben ihr Angebot reduziert. Das hat dazu geführt, dass der Akku vieler Wohnungslosen schon im Sommer leer war. Deutlich wird diese Not an den vielen verstorbenen Menschen auf der Straße. Die Obdachlosen brauchen Schutz. Das ist nur in Einzelunterbringungen möglich.

Weitere Petitionen An die Verwaltungen von Hamburg und Berlin richten sich zwei weitere Petitionen mit der selben Forderung. Mehr als 56.000 Menschen haben bereits die Petition an die Stadt Hamburg unterschrieben, die von mehreren Initiativen aus der Obdachlosenhilfe gestartet wurde. Der Berliner Arbeitskreis Wohnungsnot konnte schon mehr als 10.000 digitale Unterschriften für seine Forderung nach Hotelzimmern für Obdachlose sammeln.

Gleichzeitig sehnen sich viele Hotels nach Gästen. In den leerstehenden Zimmern können sofort Wohnungslose untergebracht werden. In Hamburg, Hannover oder London gibt es mit dieser Lösung bereits gute Erfahrungen. Gleichzeitig ist das bestmögliche Wirtschaftsförderung: Hotels verdienen ihr Geld mit echten Gästen, statt allein auf Nothilfen angewiesen zu sein.

Wir fordern die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten dazu auf, in diesem Pandemie-Winter Obdachlose endlich sicher unterzubringen, in Einzelzimmern. Wir dürfen es nicht zulassen, dass noch mehr Menschen auf unseren Straßen sterben. Zudem braucht es dringend eine aufsuchende Sozialarbeit, die zu den Menschen auf der Straße geht, Homeoffice hilft hier nicht weiter!

Die deutschen Straßenzeitungen im INSP

Asphalt, BISS, bodo, Donaustrudl, draußen!, Draussenseiter, fiftyfifty, Hinz&Kunzt Jerusalëmmer, KiPPE, Straßenkreuzer, Strohhalm, Trott-war

