Hinz&Künztler:innen im Portrait : Obdachlos im Hitzesommer

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Wer keine Wohnung hat, ist der Hitze oft den ganzen Tag über ausgeliefert. Wir haben Hinz&Künztler:innen gefragt, wie sie sich im Sommer schützen.

„Letzten Sommer haben wir im Zelt geschlafen. Das ist natürlich unbequem. Schlimm wird es aber, wenn es heiß ist. Dann kommen die Insekten. Außerdem wissen wir nicht, wo wir unsere Klamotten lassen sollen. Für kalte Tage brauchen wir viel Kleidung, dicke Sachen. Bei Hitze müssen wir die irgendwo lassen, wenn wir nicht alles übereinanderziehen wollen. Immer alles im Rucksack mit sich zu tragen ist zu schwer. Wir haben unser Zeug auch schon mal im Zelt gelassen, aber uns wurde immer wieder alles geklaut. Mal nur die Klamotten, mal die Klamotten und das Zelt gleich mit. Wenn man mehr schwitzt, muss man sich auch öfter waschen. Wir gehen dann zum Duschbus von GoBanyo, aber immer geht das nicht, manchmal sind uns die Wege auch zu weit. Miroslav sitzt ja im Rollstuhl, und Bus und Bahn sind teuer. Manchmal wischen wir uns deshalb mit Feuchttüchern ab. So gut es eben geht. Die Klamotten muss man auch öfter waschen, wenn man viel schwitzt. Man muss dann häufiger in den Waschsalon – auch das kostet viel Geld.“

Barbara (44) ist seit 1,5 Jahren bei Hinz&Kunzt, Miroslav (51) verkauft seit 11 Jahren das Magazin.

„Kühlen Kopf bewahren“

„Auf meiner Platte versuche ich, mich im Sommer unter Segeltüchern, Sonnenschirmen,

Strandmuscheln oder so was vor der Sonne zu schützen. Normalerweise schlafe ich im Zelt, da ist

die Sonne aber kein Problem, weil ich immer schon um sechs oder sieben Uhr aufstehe – also bevor

es zu heiß wird. Was aber immer ein Problem im Sommer ist: fehlende Toiletten. Die meisten sind

abgeschlossen, es gibt kaum kostenlose Toiletten mit Wasserspender und Seife, also mit diesen

Grundsachen, die du auf der Straße brauchst, um dich zu waschen und frisch zu machen. Das fehlt total.

Wo ich mich aufhalte, wenn es draußen so richtig heiß ist? Am liebsten im Park oder an der Alster –

da kriegt man im Schatten immer einen kühlen Kopf.“

Aziz (39) ist seit 2016 bei Hinz&Kunzt.