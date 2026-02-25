Woher kam der Mann, der einst mit dem Schiff in Hamburg anlandete und in die Familie einheiratete? Solche Fragen beantwortet die Genealogische Gesellschaft. So forschen Sie mit.

Ist sie fündig geworden? Ist sie weitergekommen? Und nach was sucht sie überhaupt? Claudia Kalo atmet tief ein, langsam wieder aus: „Es gibt eine Familiengeschichte, dass ein Vorfahre meines Mannes ein Inuit aus Grönland war. Von dem hieß es immer, Walfänger hätten ihn besoffen gemacht und dann sei er ‚shanghait‘ worden nach Blankenese, also verschleppt“, erzählt sie. „Und ich habe irgendwann gesagt: ‚Da will ich mehr wissen!‘“

Ein Samstagvormittag in der Alsterchaussee, Hausnummer 11, ein herrschaftl...