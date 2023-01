Innenstadt : Neuer Tagesaufenthalt für Obdachlose

In der Spaldingstraße soll eine neue Tagesaufenthaltsstätte für Obdachlose entstehen. Bis zu 100 Menschen sollen dort an sieben Tagen die Woche einen Rückzugsort finden.

Drei Monate nach den ersten Ankündigungen eröffnet die Stadt eine neue Tagesaufenthaltsstätte für Obdachlose. In einem ehemaligen Fitnessstudio in der Spaldingstraße sollen voraussichtlich ab kommenden Freitag bis zu 100 Menschen Platz finden. Das hat Fördern & Wohnen bekanntgegeben. Das städtische Unternehmen wird die barrierefrei erreichbare Unterkunft als Teil des Winternotprogramms betreiben. „Die großen Flächen sind gut geeignet, um hier eine Cafeteria, eine Ruhezone und geschützte Bereiche, zum Beispiel für Frauen, einzurichten“, sagt Arne Nilsson, Sprecher der Geschäftsführung von F&W.

Laut F&W hat das Angebot sieben Tage die Woche von 9:30 bis 16:30 Uhr geöffnet und wird anonym nutzbar sein. F&W will dort Sozialberatung anbieten sowie Kleider- und Hygieneartikel. Nutzer:innen bekommen zudem ein warmes Mittagessen und können sich duschen. Der Tagesaufenthalt in der Hinrichsenstraße soll mit der Eröffnung der neuen Unterkunft schließen. Dort konnten sich Obdachlose bislang am Wochenende aufhalten.

Nötig wird die Tagesaufenthaltsstätte, weil die derzeit gut 550 Nutzer:innen des städtischen Winternotprogramms die Unterkünfte tagsüber verlassen müssen – eine Praxis, die Fachleute seit Jahren kritisieren. Als wegen Corona zwischenzeitlich keine Veranstaltungen stattfanden, hatte die Konzertlocation „Markthalle“ nahe dem Hauptbahnhof als Tagesaufenthaltsstätte für Obdachlose gedient. Seit wieder Konzerte stattfinden, fehlt ein vergleichbares Angebot. Ob die neue Tagesaufenthaltsstätte auch nach Ende des Winternotprogramms im April weiterbetrieben wird, ist laut einer Sprecherin der Sozialbehörde noch unklar.