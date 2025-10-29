Mr. Blindlife erklärt Leitstreifen

Mit dem Blindfluencer am Hauptbahnhof

· von Yasemin Ergin
Füße und ein Taststock stehen auf einem Leitstreifen
Leitstreifen durchziehen den Hamburger Hauptbahnhof. Erdin Ciplak erklärt ihre Bedeutung. Foto: Dmitrij Leltschuk
Blinde Menschen orientieren sich im öffentlichen Raum mithilfe von Leitstreifen: Rillen und Noppen im Boden, die Sehende nur selten beachten. Der Hamburger Influencer Erdin Ciplak, bekannt als Mr. BlindLife, erklärt, warum diese Markierungen so wichtig sind.

Am Hamburger Hauptbahnhof ist Erdin Ciplak in seinem Element. Auch zur Rushhour, in dichtem Gedränge oder inmitten gestresster Mitreisender findet der 39-Jährige ruhig seinen Weg. Er ist „gesetzlich blind“, wie es im Behördendeutsch heißt, hat nur knapp zwei Prozent Sehkraft. Doch seit er hier mal ein mehrstündiges Mobilitätstraining absolvierte, kennt er fast jede Ecke dieses selbst für Sehende ziemlich unübersichtlichen Bahnhofs.

Er sei ständig hier unterwegs, sagt Ciplak, da er beruflich viel mit der Bahn reise. Deshalb entstehen auch viele seiner Videos, mit denen er als Mr. BlindLife auf TikTok und Instagram Hunderttausende Menschen erreicht, inmitten des Reiseverkehrs.


Artikel aus der Ausgabe:
Ausgabe 393

Hamburg behindert

Ausgabe: 393 - Nov 2025

Wie barrierefrei ist Hamburg? Wir waren mit obdachlosen Rollifahrer:innen unterwegs und haben den Influencer Mr. BlindLife getroffen. Außerdem: Mit „Songs for Joy“ kommt ein Film über ein außergewöhnliches musikalisches Mitmach-Projekt in die Kinos.

Ausgabe ansehen
Autor:in
Yasemin Ergin
Yasemin Ergin

