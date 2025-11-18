Die Zahl der Wohnungslosen schätzt die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe erstmals auf mehr als eine Million. Laut Mieterverein befürchtet zudem fast jede:r dritte Mieter:in, sich die Wohnung nicht mehr leisten zu können.

Immer mehr Menschen in Deutschland haben keine eigene Wohnung. Zu dieser Feststellung kommen die Bundesregierung genauso wie nun auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W). Doch auf die Frage nach der Zahl der Betroffenen, könnten die Antworten nicht unterschiedlicher ausfallen: Während die Bundesregierung 2024 rund 475.000 Wohnungslose (2022: rund 263.000 Wohnungslose) zählt, geht die BAG W inzwischen davon aus, dass mehr als doppelt so viele Menschen keine eigene Wohnung haben: Mindestens 1.029.000 Menschen waren laut ihrer Hochrechnung 2024 wohnungslos. Vor einem Jahr gab es demnach 928.000 Wohnungslose, 2022 sogar nur 607.000 Wohnungslose.

Der Verband berechnet seine Zahlen auf Grundlage von jährlichen Abfragen in wenigen Kommunen und Hilfseinrichtungen auf das Bundesgebiet hoch und bezieht auch Menschen mit ein, die von der Bundesstatistik nicht erfasst werden – beispielsweise Bewohnerinnen von Frauenschutzhäuser und Menschen, die in Billighotels oder Gartenlauben leben. Im Ergebnis werden die Zahlen des Statistischen Bundesamts stets deutlich übertroffen.

Laut der Arbeitsgemeinschaft hat somit etwa jede:r 80. Mensch im Land keine eigene Wohnung. In einer Großstadt wie Hamburg wird nach Angaben des hiesigen Senats sogar jede 40. Person öffentlich-rechtlich untergebracht oder lebt auf der Straße.

29 Prozent der Mieter:innen haben Angst vor Wohnungsverlust

Das Problem in Hamburg wie im Bund: es gibt immer weniger günstige Sozialwohnungen. Seit der Jahrtausendwende sank die Zahl der Sozialwohnungen bundesweit von etwa 2,5 auf 1 Millionen. In Hamburg gibt es aktuell keine 80.000 Sozialwohnungen mehr – halb so viele wie noch vor einem Vierteljahrhundert.

Und Besserung ist in den Augen der Präsidentin des Deutschen Mieterbundes, Melanie Weber-Moritz, nicht in Sicht. „Die Wohnungskrise betrifft nicht nur die Ärmsten, sondern auch die breite Mitte der Gesellschaft“, sagt sie anlässlich der BAG-W-Zahlen. Der ebenfalls neu vorliegende Mietenreport des Mieterbundes zeige auf, dass 29 Prozent der Menschen, die in einer eigenen Mietwohnung leben, Angst haben, sich ihre Wohnung in Zukunft nicht mehr leisten zu können. „Wohnen ist ein Menschenrecht und die Bundesregierung muss deutlich entschlossenere Schritte unternehmen, um für alle Menschen in Deutschland bezahlbaren Wohnraum zu sichern“, fordert Weber-Moritz. „Der Markt wird die Krise von allein nicht lösen. Wir brauchen eine klare und mutige wohnungspolitische Strategie.“